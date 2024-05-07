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Türkiye
DHA 07.05.2024 23:28

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 24 bin lira ceza

Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 24 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 24 bin lira ceza

Olay, dün Mudanya ilçesi Bursa Mudanya karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, şüphelendikleri Emirhan Y. yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Bursa istikametine kaçmaya başladı.

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletliye 24 bin lira ceza

Ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi

Kilometrelerce süren takip sırasında Emirhan Y'nin arkasında yolcu olarak bulunan kişi, kendisini motosikleti durdurması için defalarca uyardı. Buna rağmen devam eden sürücü polis ekipleri tarafından ilçe çıkışında yakalandı.

Ehliyeti yetersiz olduğu tespit edilen sürücüye 'kask takmamak', 'trafik polisinin 'dur' ihtarına uymamak', 'ters yönde seyretmek', 'trafiği tehlikeye sokmak', 'kırmızı ışık ihlali yapmak' ve 'yetersiz ehliyetle araç kullanmak' suçlarından 24 bin lira cezai işlem uygulandı.

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