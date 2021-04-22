Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 5, İletişim ve Spor Bilimleri fakültelerinde ise 1'er profesör görevlendirilecek.

Fatih Eğitim Fakültesi'ne 5, Devlet Konservatuvarı, İlahiyat Fakültesi ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'na da 1'er doçent atanacak.

Ayrıca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda 4, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 3, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tonya Meslek Yüksekokulu, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ile Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nda 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Başvurular 3 Mayıs'a kadar sürecek

Başvurular Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı veya Genel Sekreterlik Yazı İşleri Birimi'ne 3 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılabilecek.