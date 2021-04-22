Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Nisan'da düzenlenen, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları açıklandı.
Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Etiketler: ÖSYM
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