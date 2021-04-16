Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesinin 1 aylık rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Köylerde açılan halk eğitim kurslarından fotoğraflara yer veren Selçuk, paylaşımında şunları söyledi:

"Bir hayalle yola çıktık… 25 bin köy muhtarımıza yazdığımız mektupla hayat boyu öğrenme kurslarımızı köylere taşıdık. 3 Mart'ta toprağa düşen ilk filizler, o günden bugüne 2 bin 331 kursla 57 bin 832 kursiyere ulaşarak kocaman bir ormana dönüşmenin müjdecisi oldu. Tebrikler."

[Fotoğraf: AA]

Ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurulabildiği belirtilen açıklamada, bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makineleri bakımı, arıcılık gibi 380'e yakın kurs programı hazırlandığı, alanında uzman eğitimcilerin verdiği derslere katılan tüm kursiyerlere katılım belgesi takdim edildiği kaydedildi.