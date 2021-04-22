Salgın döneminde eğitimin uzaktan devam etmesine rağmen, çok sayıda öğrenci bu süreci de Türkiye'de geçiriyor. Sadece yakın değil, uzak coğrafyalardan da öğrenciler geliyor.

Ankara Üniversitesi'nde Peru ezgileri

Peru ezgilerinin yankılandığı yer Ankara Üniversitesi kampüsü. 12 bin kilometre uzaklıktaki ülkesinin şarkılarını seslendirense Gianfranco Padilla.

Padilla, Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor, Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu düşünüyor. Türkiye, onun için yeni bir dünya.

"Dünyanın ne kadar güzel ve renkli bir yer olduğunu anladım"

Padilla'nın arkadaşlarından biri Güney Sudanlı, diğeri ise Bosnalı. Onlar yüksek öğretimleri tamamlamak için Ankara'dalar.

Tarih bölümü yüksek lisans öğrencisi Dajana Barusic, "Ben Türkiye'ye geldiğimde aslında dünyanın ne kadar güzel ve renkli bir yer olduğunu anladım" diyor.

Hayalleri ve kültürleri farklı ancak rotaları aynı. Yükseköğretimde yurt dışından gelen öğrencilerin tercih ettiği ülkelerden birisi de Türkiye. Özellikle bu alanda artan ilgiyle ev sahipliği yapılan öğrenci sayısı yıldan yıla katlandı. Türkiye, yükselen ivmesi ile bu alanda yıldızı parlayan ülkelerden.

Yabancı öğrenci sayısıyla dünyada ilk 10'da

Türk üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısı 200 bini aşmış durumda. Türkiye, yabancı öğrenci sayısıyla dünyada ilk 10'da yer alıyor.

YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ahmet Atabaş, Türkiye'nin nitelikli, köklü eğitim kurumları olduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

"Nitelikli eğitim veren üniversiteleri, araştırma merkezleri var. Bunlar uluslararası öğrenciler tarafından çok talep görüyor. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına üniversitelerden belediyelere karşı herkes uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmalar yürütüyor."

"Irkçılık yok burada"

Türkiye'yi tercih eden öğrencilerin sayısı, son 10 yılda 5 kattan fazla arttı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın burs programı da bu artışta etkili oldu.

Gayrimenkul geliştirme bölümü öğrencisi Daniel Garang, "Türkiye insanları iyi insanlar, ırkçılık yok burada. Okula gidiyordum, arkadaşlarım, kardeşim gibi oluyorlar. Sabah beni çağırıyorlar, Daniel neredesin okula gelecek misin?" diyor.

YTB Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanı Ahmet Atabaş ise "Bugün uluslararası öğrenci hareketliliğinde önde gelen ülkelerde ciddi bir yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı söz konusu. Uluslararası öğrenciler bu hususa son derece dikkat ediyorlar. Türkiye bu açıdan tercih edilen bir ülke" diyor.

Hedef uluslararası öğrenci sayısını 250 bine çıkarmak

Salgın nedeniyle üniversitelerde uzaktan devam ediyor. Ancak çok sayıda yabancı öğrenci bu süreçte ülkesine dönmek yerine Türkiye'de kalmayı tercih etti.

Türkiye, bu alanda daha çok öğrenciyi çekmek istiyor. Hedef 2023 yılında uluslararası öğrenci sayısını 250 bine çıkarmak.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Aykut Olgun-Barış Bor