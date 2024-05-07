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Dünya
AA 07.05.2024 23:20

Mısır medyası: Gazze için müzakereler heyetler arasında devam ediyor

Mısır medyasına göre Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri heyetler arasında devam ediyor.

Mısır medyası: Gazze için müzakereler heyetler arasında devam ediyor

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Hamas, Katar ve ABD'li heyetlerin Kahire'deki müzakerelere katıldığı belirtildi.

Katar ve ABD'li heyetlerin Mısır güvenlik heyeti ve Hamas heyetiyle görüşmelerini sürdürdüğü aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması için Mısır'ın çabalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Mısır güvenlik heyetinin İsrailli heyetle görüşmesinde olumsuz sonuçlara yol açabilecek gerilimin durması gerektiği uyarısında bulunduğu aktarılan haberde, Mısır'ın Gazze Şeridi'nde güvenlik konusunda sorumluluklar üstlendiğine dair İsrail medyasında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edildi.

Bu arada Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'dan gelen Halil el-Hayye liderliğindeki Hamas heyetinin Kahire'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını açıklamıştı.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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