Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün yükseköğretim sistemine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız" açıklamasındaki çalışmanın hangi aşamada olduğu sorulan Özvar, yükseköğretimde Türk kadınlarının görünür olmalarını, sadece öğrenci olarak değil bilim insanı olarak da bulunmalarını fevkalade önemsediklerini vurguladı.

Geçmiş yıllarda yükseköğretime erişim konusunda engelleri olan veya bir şekilde okumak istediği, başarabildiği halde gerek imkanlar gerek şartlar dolayısıyla yükseköğretime katılamayan, üniversitelere erişemeyen 35 yaş ve üzeri kadınların yükseköğretime katılmaları için proje başlattıklarını anlatan Özvar, şu bilgileri verdi:

"35 yaş üstü kadınlarımız için diğer öğrencilerimizin gireceği kontenjanları kullanmadan yani yeni üniversiteye girecek veya tekrar üniversiteye girecek lise, mezunlarının hakkına halel getirmeden onların da ayrı bir kulvarda yüksek öğretime katılabileceği şekilde bir kontenjan çalışması yapıyoruz. Bu vesileyle inşallah üniversite sınavına girecek 35 yaş üstü Türk kadınları, kendileri için eğer sınavı elbette başarabildikleri takdirde arzu ettikleri puanları alabildikleri takdirde üniversitelere girebileceğini şimdiden duyurmak isterim."

"35 yaş üstü kadınlara ek kontenjan konusunda 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için bir müjde verebilir misiniz? şeklindeki soru üzerine Özvar, "Bunun için büyük bir gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim." yanıtını verdi.

Yurt dışında araştırma yapmak için yeni teşvik

YÖK'ün uluslararası bilim diplomasisi alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin soru üzerine Erol Özvar, üniversitelerin uluslararası etkileşimlerinin önemine dikkati çekti.

Üniversitelerin kalitesinin uluslararası etkileşimi ile ölçüldüğünü ifade eden Özvar, bu durumun uluslararası küresel alan ve diplomasiye de çok önemli katkı verdiğini belirtti.

Uluslararası etkileşimin uluslararası hareketlilik ile mümkün olduğunu vurgulayan Özvar, "Bu sebeple bilim diplomasisi, yükseköğretimde önümüze koyduğumuz en önemli hedeflerden bir tanesidir." dedi.

Uluslararası hareketliliği artırmak adına bazı teşvikleri uygulamaya koyduklarını dile getiren Özvar, bu kapsamda 2547 sayılı Kanun'a getirilen ek maddeler ile uluslararası saygınlığı olan öğretim elemanlarının Türk üniversitelerinde çalışmalarının kolaylaştırıldığını dile getirdi.

YÖK Başkanı Özvar, "Türk bilim insanlarının da yurt dışına daha rahat çıkabilmesi ve araştırma yapabilmesi için doktora yapan araştırma görevlilerinin daha kolay yurt dışına çıkması için bir çalışma içindeyiz, destek ilan edeceğiz." şeklinde konuştu.