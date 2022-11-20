Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Ara tatil sona erdi. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 9 günlük tatilin ardından yarın ders başı yapacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili, yarın çalacak.
19 milyon öğrenci, tekrar eğitime başlayacak. Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.
81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.
Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.
Etiketler: Öğretmen
Sıradaki Haber
Bakan Özer: ÖDS'ye 15 milyonu aşkın kullanıcı erişim sağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz