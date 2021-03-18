Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı
28 Mart’ta uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 28 Mart’ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri yerlere atanma işlemlerini tamamladı.
Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesi, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı.
Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
Sınava girecek adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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