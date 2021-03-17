Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS için geç başvurular başladı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvurular bugün ve yarın yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu açıklandı.
Bireysel başvurular internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona erecek.
2021-YKS Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/CDfzYE36Uc— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 17, 2021
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