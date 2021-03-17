Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, 2021-YKS için 17-18 Mart'ın geç başvuru günleri olduğu açıklandı.

Bireysel başvurular internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona erecek.