Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS için geç başvurular bugün yapılabilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geç başvuru kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağı belirtildi.
2021-YDS/1 Adaylarımızın Dikkatine! pic.twitter.com/7E3A6fYoIg— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 16, 2021
Etiketler: ÖSYM
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