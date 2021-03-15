Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı
20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular, 26 Mart'a kadar sürecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Adaylar, 26 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda yapılıyor.
Adaylar, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Ön Başvuru Formu doldurarak başvuruda bulunabiliyor.
Adaylarda, 2019 veya 2020 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almaları şartı aranıyor.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 8 Temmuz'da açıklanacak.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı KPSS
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