20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Adaylar, 26 Mart'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular elektronik ortamda yapılıyor.

Adaylar, "ilkatama.meb.gov.tr" adresinden Ön Başvuru Formu doldurarak başvuruda bulunabiliyor.

Adaylarda, 2019 veya 2020 yılındaki Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan 50 ve üzerinde puan almaları şartı aranıyor.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar ise 8 Temmuz'da açıklanacak.