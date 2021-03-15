Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın ve Bayburt üniversiteleri için rektör adaylığı başvuruları başladı
Bartın Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesine rektör adaylığı için 26 Mart Cuma mesai bitimine kadar başvuru alınacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca, Bartın Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.
Buna göre, rektör adayları için belirlenen şartları taşıyanlar, bugünden itibaren 26 Mart Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.
Başvurular, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.
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