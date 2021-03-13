Adaylar sınava elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.