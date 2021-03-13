Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES başvuruları 22 Mart'a kadar yapılabilecek
[Fotoğraf: AA]
2 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 22 Mart'a kadar yapılabilecek.
Adaylar sınava elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.
Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
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