Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 03.03.2025 00:04

YKS başvuruları bugün sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bugün sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek. Başvuruyu kaçıran adaylar için ise geç başvuru dönemi 11 Mart tarihinde başlayacak.

YKS başvuruları bugün sona erecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 6 Şubat'ta başlayan başvuru süreci bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

YKS Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınav ücreti her bir oturum için 450 lira olarak belirlendi. Öğrencilere Temel Yeterlilik Testinde 120 soru için 165 dakika süre verilecek.

Alan Yeterlilik Testlerinde 160 soruya 180 dakika, Yabancı Dil Testindeki 80 soru için de 120 dakika süre tanınacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar için geç başvuru dönemi de olacak. Adaylar 11-13 Mart tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Sonuçlar, 22 Temmuz'da açıklanacak.

ETİKETLER
ÖSYM Sınav Takvimi YKS
Sıradaki Haber
Bakan Tekin'den 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Adıyaman'da iki katlı binada yangın: 10 kişi hastanelik oldu
00:26
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif istifa etti
00:04
Bakan Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı
22:14
60 bin konteyner evden sadece 15'i Gazze'ye girebildi
21:06
NATO Genel Sekreteri Rutte'den, Ukrayna'da barışın korunması için Avrupalıların "aktif olacağı" mesajı
21:24
Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi barışın kaybedeni olmaz
İsrailliler, esir takası anlaşmasının tüm aşamalarının tamamlanması talebiyle gösteri düzenledi
İsrailliler, esir takası anlaşmasının tüm aşamalarının tamamlanması talebiyle gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil markete girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ