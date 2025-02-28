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Eğitim
AA 28.02.2025 12:59

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) 2 Mart Pazar günü yapılacak.

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na 54 bin 221 aday başvurdu.

Sınav pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve 567 aday bu haktan yararlandı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

Sınav sonuçları 21 Mart'ta adaylarla paylaşılacak.

"Sınav günü 7 bin 718 kişi görev yapacak"

Öte yandan açıklamada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un değerlendirmelerine de yer verildi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"50 il, 52 sınav merkezinde düzenlenecek sınavda, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınava 166 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınav günü emniyet personeli dahil 7 bin 718 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."

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