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Eğitim
AA 23.02.2025 10:42

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı. Sonuçlar ise 18 Mart tarihinde açıklanacak.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Başvuranların 357 bin 359'unu kadın, 313 bin 359'unu erkek adaylar oluşturdu.

Sınavda 89 bin 228 kişi görev aldı.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

10.15'te başlayan sınav 13.00'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

Ayrıca kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

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