"Uluslararası MEB Robot Yarışması" için başvurular başladı

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük robot yarışmalarından biri olan organizasyon, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Yarışma, "Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim" temasıyla, "Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor" sloganıyla düzenlenecek.

15 kategori olacak

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin teknik becerilerini sergileyebileceği yarışmada "Çizgi İzleyen Temel Seviye, Hızlı Çizgi İzleyen, Mini Sumo, İnsansız Hava Aracı (Mini Dron), Otonom Araç, Su Altı Robot (SAR), Endüstriyel Robotik Kol, Serbest Proje" gibi 15 kategori yer alacak.

Yarışmaya başvurular, 2 Mayıs'a kadar "https://robot.meb.gov.tr" adresi veya MEB Robot Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.