Ulusal Staj Programı başvuruları için son 3 gün

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörden 7 binin üzerinde kurum ve kuruluşun dahil olduğu Ulusal Staj Programı, gençleri fırsat eşitliği temelinde staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitimleri gibi erken dönem kariyer fırsatları ile buluşturuyor.

Üniversiteli gençlerin kurumları ve meslekleri yakından tanıma imkanı elde ettiği programın başvuruları, e-Devlet ile entegre edilen milli dijital platform Kariyer Kapısı'nın internet sitesi "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılıyor.

Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans ve ön lisans öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi öğrenciler başvuruda bulunabiliyor.

Lisans programlarında eğitim gören adayların 2, 3. veya 4. sınıf olması, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1. veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye, Kariyer Kapısı Platformundan erişilebiliyor.

Ulusal Staj Programı başvuru sürecinde adayların kimlik bilgileri gizli tutuluyor, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerilerine yönelik bilgi ve belgeler yüklemeleri isteniyor. Böylece işverenlerin yalnızca yetkinliklere odaklanması sağlanıyor.

Başvuru belgeleri yapay zeka asistanı "FARUK" ile kontrol ediliyor

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor.

"Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor.

Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.

Başvuru yapacak öğrenciler, duyuruları ve süreci, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edebiliyor.

Öte yandan, 2020'den bu yana uygulanan programa şu ana kadar 1 milyon 250 bin öğrenci başvurdu ve 800 bin öğrenciye imkan sunuldu.