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Eğitim
TRT Haber 02.03.2025 10:03

YKS başvuruları yarın sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları yarın sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek. Başvuruyu kaçıran adaylar için ise geç başvuru dönemi 11 Mart tarihinde başlayacak.

YKS başvuruları yarın sona erecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 6 Şubat'ta başlayan başvuru süreci yarın sona eriyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

YKS Temel Yeterlilik Testi 21 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Testleri 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınav ücreti her bir oturum için 450 lira olarak belirlendi. Öğrencilere Temel Yeterlilik Testinde 120 soru için 165 dakika süre verilecek.

Alan Yeterlilik Testlerinde 160 soruya 180 dakika, Yabancı Dil Testindeki 80 soru için de 120 dakika süre tanınacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar için geç başvuru dönemi de olacak. Adaylar 11-13 Mart tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Sonuçlar, 22 Temmuz'da açıklanacak.

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