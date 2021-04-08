Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri eşirime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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