TRT Haber 26.04.2026 18:27

Uçaklarda taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklandı

Uzun uçak yolculuklarında sıkça kullanılan taşınabilir bataryalara için kurallar değişti. Uçuş güvenliğini artırmak amacıyla taşınabilir şarj cihazlarının uçak içinde şarj edilmesi yasaklandı. Yeni düzenleme ile yolcuların en fazla iki batarya taşımasına izin verilecek.

[Fotograf: AA]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni düzenlemeyi internet adresinden paylaştı. Karar, uluslararası sivil havacılık kuralları kapsamında güncellenen teknik talimatlar doğrultusunda alındı.

Açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak hava yoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Artık taşınabilir bataryaların hava aracında şarj edilmesi yasaklandı.

Her bir kişinin taşıyabileceği batarya sayısı da en fazla iki adetle sınırlandırıldı.

