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Dünya
AA 11.06.2026 09:08

Kuveyt'te hava sahası normale döndü

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden normal işleyişine döndüğünü duyurdu.

Kuveyt'te hava sahası normale döndü
[Fotograf: Reuters]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ihtiyati tedbir alınmasını gerektiren koşulların ortadan kalkmasının ardından Kuveyt hava sahasındaki uçuş trafiğinin normale döndüğü ifade edildi.

Açıklamada, güvenliğin en üst düzeyde sağlanması amacıyla Kuveyt içindeki ve dışındaki ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının yerel saatle 04.50 itibarıyla tedbir amaçlı geçici olarak kapatıldığını bildirmişti.

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