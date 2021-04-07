Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), yılda 3 kere düzenlenen Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) yurt dışındaki YEE merkezleri ile Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılıyor.

Türkçeyi ikinci dil ya da yabancı dil olarak öğrenenlerin seviyesini ölçmek için yapılan TYS'ye 16 yaş üzeri herkes katılabiliyor.

Üç oturumda gerçekleşen TYS'de okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine yönelik sınav yapılırken, sınav sonuçları katılımcıların Türkiye'deki üniversitelere kabullerini de kolaylaştırıyor. Bu sınavda Türkçe Yeterlilik Belgesi alan öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Sınav 29 Mayıs'ta yapılacak

Aynı belge, Türkiye'de veya uluslararası şirketlerde çalışmak, tercümanlık yapmak veya Türkçe öğretmeni olmak isteyenler için de avantaj sağlıyor.

İlk olarak 2013'te gerçekleşen ve bugüne kadar 45 ülke ile 59 sınav merkezinde 15 binin üzerinde kişi katıldı.

Bu yıl 29 Mayıs'ta yapılacak sınav için başvurular 30 Nisan'a kadar devam edecek. Başvurular sinav.yee.org.tr üzerinden yapılacak, sınavla ilgili bilgilere ise tys.yee.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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