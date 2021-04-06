Son dönemde koronavirüs, gençlerde ve çocuklar arasında daha çok görülüyor.

Bu durum kimi zaman yüz yüze eğitim gören çocukların ailelerinde endişeye neden oluyor. Peki, okullarda pozitif ve temaslı vakalar nasıl izleniyor?

Durum okul müdürüne bildiriliyor

Okulda bir öğrenciye veya bir öğretmene koronavirüs pozitif ya da temaslı tanısı konulduğunda, bu durum anında kısa mesajla okul müdürüne bildiriliyor. Bundan sonraki süreci ise okul müdürü takip ediyor.

Ankara Eşref Bitlis Ortaokulu Müdürü Nurullah Yılmaz, süreci şöyle anlattı:

“Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, okul müdürü olarak bana öğrenci veya öğretmenin T.C. kimlik numarası iletiliyor. Eğer öğrenci temaslı veya pozitifse ilgili sınıf öğretmenine bilgilerini öğrenerek bildiriyorum. Sınıf öğretmeni o veliyle öğretmeniyle temasa geçiyor.”

Belirti olup olmadığı 14 gün boyunca sorgulanıyor

Öğretmen veya öğrenci temaslı ya da pozitif ise 10 gün karantinaya alınıyor. Eğitim devam ediyor ancak aynı sınıfta ikinci vaka çıkması durumunda farklı yol izleniyor.

Nurullah Yılmaz, "Sınıfta ikinci bir öğrencide pozitif vaka çıkarsa, o sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul ediliyor. Hepsi karantinaya alınıyor. Öğretmenlerden ikinci vakanın çıkma durumunda ise vaka okuldan kaynaklıysa o sınıftaki öğrenciler yakın temaslı kabul ediliyor. Dışarıdan bir vakadan kaynaklandıysa, kurallara harfiyen uyuluyorsa eğitim öğretim devam ediyor" dedi.

Eğitim öğretim devam etse öğrencilerde belirti olup olmadığı düzenli olarak 14 gün boyunca sorgulanıyor.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Ümit Kumcuoğlu