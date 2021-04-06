Yunus Emre Enstitüsünün, Türkçeyi yabancı dil veya ikinci dil olarak öğrenenlerin dil yeterliliklerini belgelendirmek için gerçekleştirdiği Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Türkiye’de ve yurt dışındaki merkezlerinde eş zamanlı yapılacak sınavın başvuruları 29 Mart 2021 tarihinde başladı.

Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebileceği TYS için başvuru süresi 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Uluslararası alanda eşzamanlı uygulanan sınav için başvurular sinav.yee.org.tr üzerinden yapılabiliyor. Sınav ile ilgili detaylı bilgiye tys.yee.org.tr sayfasından erişilebiliyor.

İlk uygulama 2013 yılında gerçekleştirildi

TYS, Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Türkçeyi yabancı ya da ikinci dil olarak öğrenen bireylerin dil yeterliklerini ölçmek üzere Yunus Emre Enstitüsü Sınav Merkezi tarafından Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre geliştirilen bir dil yeterlik sınavı.

16 yaş ve üzeri bireylerin dört temel dil becerisindeki yeterliklerinin ölçüldüğü Türkçe Yeterlik Sınavı’nın ilk uygulaması 2013 yılında gerçekleştirildi. Türkçe Yeterlik Sınavı, 2013 yılından bu yana yurt dışındaki Yunus Emre Enstitülerinde ve Türkiye’de eş zamanlı olarak yılda üç kez uygulanıyor. Bugüne kadar 45 ülke ve 59 Sınav Merkezinde gerçekleştirilen TYS’ye on beş binden fazla kişi katıldı.

Üç oturumda gerçekleştirilen, birinci oturumunda okuma, dinleme, ikinci oturumunda yazma, üçüncü oturumunda ise konuşma becerilerine yönelik soruların olduğu TYS’de başarılı olan bireyler puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanacak.

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) doğrultusunda geliştirilen TYS, yabancı öğrencilerin Türkiye’ye ilgisini artırmakla birlikte söz konusu öğrencilerin üniversitelere kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından büyük önem arz ediyor.

Başarılı olanlar üniversitede hazırlık okumuyor

Sınavda başarılı olarak Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan kişiler Türkiye’de üniversite eğitimi alma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkiye’de veya kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenler için, Türkçe tercümanlık yapmak veya yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları için iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

YEE, Türkiye'nin tanıtımı konusunda büyük görev üstleniyor

Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu alanda yurt dışında her türlü hizmeti vermek amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye’nin tanıtımı noktasında büyük bir görevi üstleniyor.

Tüm dünyada 60 merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe öğretiminden kültür-sanat etkinliklerine, Türkoloji projelerinden bilimsel iş birliği anlaşmalarına ve kültürel diplomasi faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmaları bulunuyor.

Enstitü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedefliyor.