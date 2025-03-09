Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 09.03.2025 13:54

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) yapıldı. Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapıldı

Sınav, 81 il, 87 sınav merkezinde 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

120 bin 261 adayın başvurduğu ve 20 dilde gerçekleştirilen sınavda, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dillerinden sınava katılan adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi.

Diğer dillerden ise adaylara yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde toplam 8 açık uçlu çeviri sorusu soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 17 bin 478 kişinin görev yaptığı sınav, saat 13.15'te sona erdi.

Sınav sonuçları, 4 Nisan'da açıklanacak ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ETİKETLER
YDS ÖSYM
Sıradaki Haber
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugün yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak
14:44
İzmir Körfezi'nde yosunlar yeşil örtü oluşturdu
14:00
Türk vatandaşları Svalbard'da denizcilik ve madencilik faaliyetlerinde bulunabilecek
13:36
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi
13:32
Gazze'deki böbrek hastası çocuklar, hayatta kalma mücadelesi veriyor
13:20
Van-Tahran tren seferleri yarın başlıyor
Gazze’de balıkçılar zor günler geçiriyor
Gazze’de balıkçılar zor günler geçiriyor
FOTO FOKUS
Amerikalı Ricardo İstanbul'u ziyaret ettiğinde Müslüman oldu
Amerikalı Ricardo İstanbul'u ziyaret ettiğinde Müslüman oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ