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Eğitim
AA 09.03.2025 00:00

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugün yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1), bugün yapılacak.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugün yapılacak

Sınav, bugün  81 il, 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salonda düzenlenecek.

Saat 10.15'te başlayacak 2025-YDS/1 için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

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