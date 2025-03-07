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Eğitim
AA 07.03.2025 13:25

MEB, ortak sınavlara yönelik konu ve soru dağılım tablolarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ülke genelinde 24 Mart'tan itibaren başlatılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin konu ve soru dağılım tabloları yayımlandı.

MEB, ortak sınavlara yönelik konu ve soru dağılım tablolarını yayımladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB tarafından 9 Eylül 2023'te yürürlüğe konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan eğitim kademelerinde ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirildi.

Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde yapılacak.

İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 24 Mart 2025 Pazartesi; 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart 2025 Salı; 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma günü ülke genelinde yapılacak.

Öğrencilerin sınavlara bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve sınav kapsam geçerliğini artırmak amacıyla hangi konu ve kazanımdan kaç soru yöneltileceğini gösteren konu ve soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

Ülke genelindeki ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.

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