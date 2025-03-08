Parçalı Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 08.03.2025 15:28

Yükseköğretimde kadınların oranı yüzde 53"e ulaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranının yüzde 53'e ulaştığını bildirdi.

Yükseköğretimde kadınların oranı yüzde 53"e ulaştı
[Fotograf: AA]

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de görev yapan 184 bin öğretim elemanının 86 bin 500'ünün kadın olduğu, kadın akademisyen oranının yüzde 47'ye ulaştığı ve kadınların, 2024'te 24 bin 186 bilimsel yayına imza atıldığı belirtildi.

2024 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verilerine göre, Türkiye'deki üniversitelerde profesörlerin yüzde 35, doçentlerin yüzde 43, doktor öğretim üyelerinin ise yüzde 48'inin kadınlardan oluştuğuna dikkatin çekildiği açıklamada, kadınların araştırma görevlisi kadrolarında yüzde 55, öğretim görevlisi kadrolarında ise yüzde 52 oranıyla son yıllardaki yükselişini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, üniversitelerde ön lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 54'ünün, lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 52'sinin, yüksek lisans düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 50'sinin ve doktora düzeyinde öğrenim görenlerin yüzde 51'inin kadınlardan oluştuğu kaydedildi.

Türkiye'deki üniversitelerde, 2024 yılı verilerine göre 3 milyon 873 bin kadın, 3 milyon 457 bin erkek öğrencinin öğrenim gördüğü bilgisi yer alan açıklamada, yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında kadınların oranının yüzde 53'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Prof. Dr. Özvar, son yıllarda kadınların yükseköğretime erişiminde önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "Ülke olarak kadın öğrencilerimizin üniversiteye erişimi konusunda oldukça iyi noktadayız. Türkiye'de yükseköğretimin yaygınlaşmasıyla kadın okullaşma oranı erkek okullaşma oranının önüne geçti." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
YÖK
Sıradaki Haber
YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:56
Cevdet Yılmaz: Kadınsız kalkınma da demokrasi de yarım kalır
15:48
Ankara'da 6 milyon lira değerinde kobra zehri ele geçirildi
15:56
Başıboş köpeklerin saldırdığı Rana bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
15:19
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 453'e yükseldi
15:07
Van'da kadın süvariler görev başında
14:18
Antarktika'dan Dünya Kadınlar Günü mesajları
Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı
Hollanda’da Gazze ve Filistin’e destek amaçlı sokak iftarı
FOTO FOKUS
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
Narkotiğin hassas burnu "Toma" emekli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ