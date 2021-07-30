Merakla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sırada tercih telaşı var.

Peki üniversite adaylarının bu süreçte neye dikkat etmesi gerekiyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Şatoğlu, "Kişinin örneğin sayısal ve matematik becerileri matematik zekası daha gelişmişse benim tavsiyem daha çok matematik fen puanıyla öğrenci alan bölümleri tercih etmeleri, daha uygun yani kendi yatkınlıklarının hangi yönde olduğunu biraz bilmeleri gerekiyor ama bunun yanında tabiiki hangi alanların daha iyi iş imkanları sağlayacağını da araştırmaları gerekiyor" dedi.

Yüksek teknolojiye dayalı mühendislikler öne çıkıyor

Şatoğlu'a göre, önümüzdeki süreçte öne çıkacak meslek grupları, yüksek teknolojiye dayalı mühendislikler...

"Özellikle elektronik mühendisliği bu alanlardan biri diyebiliriz. Bilgisayar mühendisliği yine bu alanlardan bir tanesi. Uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği bölümleri de özellikle bu insansız hava araçları gibi havacılıkla ilgili alanlardaki teknolojik gelişmeler paralelinde. Çok daha popüler hale geldi."

Üniversitenin de mezuniyet sonrası istihdam oranıyla öne çıkan bölümleri 'matematik', 'bilgisayar", ile 'elektronik ve haberleşme' mühendislikleri. Ayrıca endüstri ve işletme mühendisleri de tercih edilebilecek alanlar arasında yer alıyor.

Şatoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Endüstri ve işletme mühendisliği öğrencilerimiz daha okulun dördüncü sınıfında itibaren işte stajyer olarak ve part time çalışan olarak çalışmaya veya staj yapmaya başlıyorlar ve oldukça hızlı bir şekilde iş olanaklarına kavuşabiliyorlar."