Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali yayımlandı. 2021-YKS tercih işlemleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin yayımlandığını duyurdu.
2021-YKS tercih işlemleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapılabilecek.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 29, 2021
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır
2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapabilirsiniz
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim
Etiketler: ÖSYM YKS Halis Aygün
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