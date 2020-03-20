Haber Giriş: Kaynak: AA
TUS ve STS sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Freepik]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Şubat'ta uygulanan TUS (1. Dönem) ve STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.
Bu kapsamda, TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 111'inci sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Etiketler: TUS STS sınav sonuçları ösymSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 12:17
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