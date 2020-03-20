ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Şubat'ta uygulanan TUS (1. Dönem) ve STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Bu kapsamda, TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 111'inci sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.