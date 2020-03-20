Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışmalara ortaöğretime bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencileri katılabilecek.

"Evde Kodluyorum", "Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" ve "Kitap Okuma Eleştirel Bakış" isimli yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiye "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Düzenlenecek yarışmalarla ilgili detaylar ise şöyle;

"Kitap okuma eleştirel bakış"

Yarışma, öğrencilerin eleştirel düşünme ve eleştirel okuma becerileri kazanarak düşüncelerine ve hayatlarına doğru şekilde yön veren bireyler olmalarını sağlayamayı amaçlıyor.

Yarışmaya katılacak eserler için son teslim tarihi ise 3 Nisan 2020.

"Evde kodluyorum"

Yarışmaya katılacak yazılımın konusu için, oyun veya herhangi bir işi yerine getirebilen bir yazılım olarak belirlendi. 20 Nisan 2020 tarihine kadar yarışmaya katılacak yazılımların teslim edilmesi gerekiyor.

"Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz"

Yarışmaya katılacak fotoğraf ve videonun konusu; evde geri dönüşüm yapmak sureti ile doğaya ve çevreye koruyucu katkı sağlanmasını sağlayacak bir iş veya işlemin fotoğrafını veya videosunu çekmek olarak belirlendi. Çekilen fotoğraf ve videoların son teslim tarihi 20 Nisan 2020.