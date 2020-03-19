Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Mart’ta başlayacak olan uzaktan eğitim programı ile ilgili detaylara değindi. Televizyon’da yayınlanacak olan derslerle ilgili de açıklama yapan Selçuk televizyon kanalının adının EBA TV olacağını açıkladı.

Uzaktan eğitimin hem internetten hem de televizyondan yapılacağına değinen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, televizyon yayını için TRT’nin altyapsını kullanacaklarını söyledi. 3’ü hd 3’ü sd yayın yapmak üzere toplamda 6 kanal olacağını söyleyen Selçuk ders programlarının da belli olduğunu ifade etti.

Kanallara nasıl ulaşılacak?

Uzaktan eğitim sistemine erişimin nasıl olacağına dair bilgilendirme videoları televizyon kanallarında ve haber mecralarında yayınlanacak.

Uzaktan eğitim verilecek kanalların frekans bilgilerinin açıklanacağını aktaran Selçuk, yarından itibaren bütün bilgilendirmeleri yapacaklarını bildirdi.

Ziya Selçuk, uzaktan eğitim verilecek kanalın adının "EBA TV" olduğunu, logosunun bulunduğunu ifade ederek, ilkokul, ortaokul ve lise gibi ayrımları içerdiğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya (Eğitim Bilişim Ağı) nasıl giriş yapılacak?" sorularına da şu şekilde cevap verdi:

Selçuk "Bütün bunlarla ilgili, velilere yönelik mesela videolar ürettik. Bunları kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili olarak EBA'ya ya da televizyon kanalına adım adım nasıl girecek, nereden bulacak, bütün bunların çok kısa videoları var. Bunları hazırladık. Bunları yeni ilan ettiğimiz için yani 'Programla birlikte verelim hepsini paket olarak' böyle bir niyetimiz olduğu için, bunu yapıyoruz. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor. TRT var, alt yapısı bizi çok rahatlattı ve birdenbire 6 kanal bulmak, birdenbire işte 10 tane stüdyo bulmak..." dedi.

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

Ders programları belli oldu

Uzaktan eğitim programı kapsamında ders programları da belli oldu. Dersler Pazartesi 09.00'da başlayacak. Uzaktan eğitim dersleri okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Sabah yetişemeyenler öğleden sonra izleyecek.