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Eğitim
AA 26.09.2023 12:07

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinde yeni dönem

Kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak için başlatılan "Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinde yeni dönem başvuruları başladı.

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesinde yeni dönem
[Fotograf: AA]

Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Limak Vakfı iş birliğinde başlatılan proje, lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürüldü.

Limak Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadın istihdamını desteklemek amacıyla 7 yıldır başarılı şekilde yürütülüyor.

URAP 2022-2023 Dünya Alan Sıralaması Araştırması'nı dikkate alan Limak Vakfı, mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş mühendislik fakültelerinin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, inşaat, endüstri, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinin 1, 2 ve 3. sınıflarında lisans eğitimi alan ya da alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını "Türkiye'nin Mühendis Kızları"ndan biri olmaya davet ediyor.

Proje, burs imkanı ile birlikte öğrencilere, mühendislik fakültesindeki eğitimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatları sunuyor.

Ülke sınırlarını aşarak globalleşme yolculuğunun da başlatıldığı projede, "uluslararası bir kız kardeşlik bağının" kurulması için çalışan Limak Vakfı, Kuveyt, Kuzey Makedonya ve Kosova'da başlattığı "Global Engineer Girls" girişimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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