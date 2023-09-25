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Eğitim
DHA 25.09.2023 17:20

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için ücret alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına girecek öğretmenlerden ücret alınmayacağını açıkladı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için ücret alınmayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Kasım'da yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" için ücret alınmayacağını duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. Öğretmenler Odası Buluşmaları sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."

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