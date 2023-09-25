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Eğitim
TRT Haber 25.09.2023 10:34

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Açıklamayı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yaptı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

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