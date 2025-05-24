Türkiye ve Türkmenistan, akademik işbirliği yapacak

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Özvar, Türkmenistan Eğitim Bakanı Jumamurad Gurbangeldiyev'in resmi davetlisi olarak 21-23 Mayıs'ta Türkmenistan'ı ziyaret etti.

Özvar ve beraberindeki YÖK heyeti, Aşkabat'ta, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile heyetler arası görüşmelere katıldı.

Buradaki konuşmasında Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin güçlendiğini bildiren Özvar, Türkiye'de eğitim gören Türkmenistanlı her öğrenciyi barış elçisi olarak gördüklerini dile getirdi.

"Ortak diploma ve akademik şube açma konularında işbirliği yapılacak"

Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Özvar, ziyaretin çok verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Türkmenistan arasında bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açma konularında işbirliği yapılacak. Üniversitelerin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi hususunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacak. Bu yıldan başlamak üzere Türkiye-Türkmenistan Üniversiteler Forumu düzenlenmeye başlayacak. Kalite güvencesi ve akreditasyon konularında deneyim paylaşımı yapılacak."

Prof. Dr. Özvar, görüşmelerde mutabık kalınan konuların hayata geçirilmesi için Ortak Çalışma Komitesinin bu yıl toplanmaya başlayacağını bildirdi.

YÖK heyeti, Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine de katıldı.

Özvar ve beraberindekiler, Aşkabat Büyükelçiliği ile Türkmenistan'daki üniversiteleri de ziyaret etti.

Ziyarette, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman yer aldı.