Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı Ankara’da yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen, Türk Dil Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının iş birliğinde "Millî Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" temasıyla hazırlanan "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" 20-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilkent Yerleşkesi'ndeki konferansın açılış programına, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin'in yanı sıra Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli ile Kurum Başkanları ve Başkan Yardımcıları, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeleri, Millî Eğitim Bakanlığından genel müdürler ve daire başkanları ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Osman Mert konuşmasında, dil ile kültür arasındaki derin ve kadim bağa dikkat çekerek bu bağın her daim kuvvetlendirilmesiyle kültürün gelecek nesillere sağlam adımlarla taşınacağını vurguladı.

Dilin bütün bilim dallarının ortak paydası olduğunu hatırlatan Mert, özellikle sosyal ve beşerî bilimlerin dil aracılığıyla şekillenerek geliştiğini aktardı. Bu bağlamda Türkçe dersinin kilit bir rol üstlendiğini de kaydeden Prof. Dr. Osman Mert, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına son zamanlarda özellikle kültürel alanda ivme kazanan çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Mert ayrıca, iki kurumun ortak projelere önem verdiğini ifade etti ve bilhassa "söz varlığı" alanındaki koordineli çalışmaları öncelediklerini vurguladı.

Üç gün süren etkinlikte; sözlü sunumlar ve poster sunumlarının yanı sıra paneller, stantlar ve atölye çalışmaları da programa dâhil edildi.

Etkinlikte "Köklerden Geleceğe", "Dil Ekseninde Kültür ve Gönül Coğrafyamız" ve "Millî Kültür ve Değerler Edinimi" panel başlıkları ile alanında uzman kıymetli bilim adamlarının görüşlerine yer verildi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül’ün yönetimdeki “Köklerden Geleceğe” başlıklı panel oturumunda; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlı Çengel "Köklerimizin İzinde: Eski Türk Metinlerinde Değerler ve Kültür İnşası", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu "Anlamsal Bunaklık: Dil, Bellek ve Semantik Travma" ve BE Prof. Dr. Kenan Gürsoy "Türkçe ve Değer Bunalımı" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara seslendi.

"Dil Ekseninde Kültür ve Gönül Coğrafyamız" başlıklı panelin idaresini Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin üstlendi. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert "Kültürel Miras ve Tarihî Süreç İçerisinde Türk Dünyasında Ortak Alfabe", Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yabancılara Türkçe Öğretimi", Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil İşeri "Kültürel Miras Çerçevesinde Dil ve Kimlik", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Yeşil "Türk Dünyasının Geleceğinde Ortak Türk Kültürü" ve Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Gürel "Balkanlarda Türk Dili Edebiyatı ve Kültürel Miras" başlıklı bildirileriyle panele akademik katkı sağladı.

"Millî Kültür ve Değerler Edinimi" panelini ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Taşpınar yönlendirdi. Panel kapsamında; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş "Kişisel Değer Sistemimiz ve Erdemlerin İçselleştirilmesi", Eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü "Bir Okuma Kültürü Örneği Olarak Anadolu Mektebi", Sakarya Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Cevherli "Dijital Çağın Değerler Üzerindeki Etkileri" ve Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğünden Dr. Yasin Temel "Yerel İyi Uygulama Örneği: Kültür Durağında Denizli" başlıklı bildirilerini sundu.

Üç gün süren program, kapanış ve değerlendirme oturumu ile sona erdi. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli’nin de yer aldığı oturumda, ele alınan konulara yönelik genel bir değerlendirme yapılarak geleceğe yönelik öneriler ve iş birliği adımları konuşuldu.

Program kapsamında katılımcılara Kurumumuz yayınlarından armağan takdim edilmiştir.

"Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"nın temel amacı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Türkçe öğretimi bağlamında ele alınarak kavram, beceri ve değerleri, değerler edinimi nazarıyla eğitim yöneticileri, öğretmenler ve eğitim bilimleri alanında çalışan bilim insanlarıyla birlikte incelemek, tartışmak ve değerlendirmek; sahada millî kültür ve değerler edinimini destekleyebilecek etkili iyi uygulama örneklerini görünür kılmak; elde edilen bulguları ve ulaşılan sonuçları kamuoyu ile paylaşmaktır.