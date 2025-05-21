Devlet üniversitelerinde profesör veya doçent kadrolarına atamada düzenleme

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖK'ten alınan bilgiye göre, devlet üniversitelerinde Kurul tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerde profesör ve doçent kadrolarına atamalarda, kadroların 3/4'ünün aynı ünvanda olmaması şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

Böylece ilave profesör veya doçent ihtiyacı bulunan üniversitelerde YÖK kararıyla "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda, asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4'ü aynı ünvan için kullanılabilir." hükmü uygulanmayacak.