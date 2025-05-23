ÖSYM hafta sonu üç sınav düzenleyecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.45'te başlayacak e-YÖKDİL 2025/1 ve pazar günkü e-YÖKDİL 2025/2 sınavları için adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

YDUS 1. Dönem uygulaması ise pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav, Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık ana dallarında yapılacak. Adayların 60 soru için 80 dakika cevaplama süresi olacak.

"Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı"

Hafta sonu uygulanacak sınavlarla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Hafta sonu biri kağıt tabanlı, ikisi elektronik olarak düzenlenecek üç sınava toplam 13 bin 972 aday katılacak. e-YÖKDİL, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde, YDUS ise Ankara'da 2 sınav merkezinde uygulanacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 1163 görevli yer alacak.

Sınavlara katılacak gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacak. Bu haktan 19 aday yararlandı. Ayrıca sınavlara 26 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı ve ilgili görevli atamaları gerçekleştirildi. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi 11.00-13.30 saatlerinde, pazar günü ise 07.00-10.00 ve 11.00-13.30 saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.-