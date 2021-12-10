Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Ekonomisi İş Konseyi 40 üniversite temsilcisinin katılımıyla 2011'den beri faaliyetlerini sürdürüyor.

Konsey Başkanı Gündüz, salgın sonrası artan yabancı öğrenci akımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"DEİK’in amacı ticari diplomasi, Eğitim Ekonomisi İş Konseyi’nin amacı ise yükseköğretim diplomasisidir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini sağlayarak, Türkiye’yi uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getirmek ve uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sorunları çözmek amaçlarımız arasındadır"

"Öğrenci sayısını 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz"

Son 5 yılda üniversitelerde öğrenim gören yabancı sayısı 224 bine yükseldi...

"Türkiye'nin 2023’e kadar ev sahipliği yaptığı uluslararası öğrenci sayısını 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl fiziki olarak NAFSA Denver, EAIE Barselona ve APAIE Vancouver’a "Study in Türkiye" pavilyonu ile katılacağız"