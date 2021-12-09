Uşak'ta birçok öğrenciyi teknolojiyle buluşturan Uşak Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi, temel kodlama becerileri edinmek ve kendini akıllı teknolojiler alanında geliştirmek isteyen çocuklara çalışma alanı sunuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Uşak Belediyesine bağlı kodlama atölyesinin Bilişim Öğretmeni Melek Aslan, seviye tespit sınavıyla belirlenen 50'si başlangıç seviyesi, 10'u proje grubu olmak üzere 60 öğrencinin merkezde eğitimlerini sürdürdüğünü, bunun yanı sıra her hafta farklı okullardan öğrencilerin atölyede misafir edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kodlama öğreniyorlar

Aynı zamanda çevredeki köy okullarından da öğrencilere eğitim verdiklerini belirten Aslan, "Atölyemiz temel seviyede çocuklarımıza planlama yapabilmeyi, algoritmik düşünce yeteneğini geliştirmeyi, matematiğe olan sevgilerinin artmasını, mühendislik ve el becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede miniklerimiz mantıklı düşünebilmeyi öğreniyor. Biz temel seviyede çocukların mühendislik becerilerini geliştirebilmek için lego tasarım yapıyoruz ve bu legoları kodlama üzerinden çalıştırıyoruz. Bu sayede yazılıma giriş yapmış olan çocuklarımız öğrenirken bir yandan da eğleniyor. Scracth ve MBlock programlarıyla kod yazmaya başlıyoruz. İleri seviyelerde çocuklarımız görüntü işlemeyi ve hatta akıllı sistemleri tasarlamayı da öğrenebiliyor" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Akıllı siperlik ve dezenfektan", "Görme engelliler için akıllı baston ve şapka"

Proje grubuyla birlikte 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) yarışmasına katıldıklarını anlatan Melek Aslan, "Yarışmaya ilkokul seviyesindeki öğrencilerimle birlikte insanlık yararına teknoloji dalında 2 projeyle katıldık. Koronavirüsün hayatımızı ciddi boyutlarda etkilemesini dikkate alarak 'Akıllı siperlik ve dezenfektan' projemizi hayata geçirdik. İkinci olarak, 'Görme engelliler için akıllı baston ve şapka' projesini sunduk" diye konuştu.

Ayrıca İnegöl Belediyesinin yarışmasında model uçak yaparak 10'uncu olan Aslan ve öğrencileri, şimdi de Habitat Derneğinin düzenlediği Scratch Cup kodlama yarışmasına hazırlandıklarını aktardı.