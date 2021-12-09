Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Getty]
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı.
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına bugün saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Son Haberler
- 17:54
- 18:01
- 17:54
- 17:51
- 17:46
Sıradaki Haber
Uşak'ın robotik kodlama atölyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz