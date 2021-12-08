ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-16 Aralık'ta yapılacak.