Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazırlık sınıflarını geçemeyen öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-16 Aralık'ta yapılacak.
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