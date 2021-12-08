Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını taşıyacak bu büyük kampüs BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve 5 yıldızlı otel konforunda öğrenci pansiyonundan oluşacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kampüste aynı amanda internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarının bulunacağı alanlar olacağını söyledi.

İcatlar için laboratuvar kurulacak

Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nde eğitimin yanı sıra üniversitelerle iş birliği yapılarak yeni bilimsel çalışmalar ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları ve eğitim altyapısı hazırlanacağını belirten Özer, şu açıklamaları yaptı:

"Kampüsümüzdeki eğitim ortamından sadece burada eğitim gören öğrencilerimiz yararlanmayacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlayacağımız kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerimizin de bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacağız. Daha nice Aziz Sancarlar yetişsin, hem bizim hem de dünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik. Aziz Sancar hocamızla telefonda görüştüm, çok memnun olduğunu belirtti. İnşallah, lisemizin açılışına da katılacak. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla da bu okulumuza öğrenci alacağız."

1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Aziz Sancar, DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Tomas Lindahl ile birlikte, 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.