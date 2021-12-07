Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ALES/3'ün sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA]
ÖSYM, ALES/3'ün sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor.
21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/3 sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından, ALES sonuçlarının açıklandığını ve sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden ulaşılabileceğini duyurdu.
Değerli ALES adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 7, 2021
21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES
Etiketler: ÖSYM ALES Halis Aygün
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