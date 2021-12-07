Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
e-YDS 11 Aralık'ta yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2021/14 sınavı 11 Aralık Cumartesi günü yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 11 Aralık'ta yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2021/14 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına izin verilmeyek.
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