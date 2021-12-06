Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'in yeni destek paketi erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, yardımcı kaynak desteğinin üçüncü paketini internet üzerinden erişime açtı. Bugüne kadar yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yardımcı kaynak desteğini Ekim ayından beri yayımlıyor.
Kaynak desteğinin üçüncü paketi de bakanlığın internet sitesinden erişime açıldı.
Paketin içinde; çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri ve örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
Basılı olarak da ulaştırılacak
2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan pakette 11 bin soru bulunuyor.
Destek paketleriyle öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, paketin içeriğindeki çeşitliliğin artırılacağını ve kaynakların öğrencilere basılı olarak da ulaştırılacağını ifade etti.
Etiketler: Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı
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